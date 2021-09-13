Более 47 млн рублей выделено для пострадавших при взрыве газа в Елецком районе

ТАСС, 13 сентября. Власти Липецкой области выделили более 47 млн рублей для приобретения жилья и оказания материальной помощи пострадавшим при взрыве газа в поселке Солидарность в городе Ельце. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"[Глава региона] Игорь Артамонов подписал распоряжение о выделении 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области. Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района. Выплаты начнутся после 14 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Поврежденный при взрыве жилой дом будет снесен после 20 сентября, когда в нем завершат работу следователи следственного управления СК России по Липецкой области, в настоящее время готовится документация на снос дома и расселение людей.