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Взрыв газа в жилом доме в Ельце

Более 47 млн рублей выделено для пострадавших при взрыве газа в Елецком районе

Поврежденный при взрыве жилой дом будет снесен после 20 сентября

ТАСС, 13 сентября. Власти Липецкой области выделили более 47 млн рублей для приобретения жилья и оказания материальной помощи пострадавшим при взрыве газа в поселке Солидарность в городе Ельце. Об этом сообщила пресс-служба администрации Липецкой области.

"[Глава региона] Игорь Артамонов подписал распоряжение о выделении 32,5 млн рублей из резервного фонда администрации Липецкой области. Также 15,5 млн рублей выделено из резервного фонда администрации Елецкого района. Выплаты начнутся после 14 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.

Поврежденный при взрыве жилой дом будет снесен после 20 сентября, когда в нем завершат работу следователи следственного управления СК России по Липецкой области, в настоящее время готовится документация на снос дома и расселение людей.

Теги
РоссияЛипецкая областьВзрыв газа в жилом доме в Ельце
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