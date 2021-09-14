В новом курортном городе на западе Крыма смогут поселиться 50 тыс. жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сентября. /ТАСС/. Власти Крыма намерены создать в новом курортном городе, строительство которого запланировано на западном берегу полуострова, жилье для 50 тыс. человек, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов.

Вице-премьер республиканского правительства Евгений Кабанов ранее сообщал, что на побережье Черного моря будет создан новый город с учетом всех современных урбанистических тенденций.

"Это западное побережье, крупные игроки готовы построить населенный пункт. С проживанием до 50 тыс. жителей, это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, идеология поддержана нами, сейчас идут расчеты. В основном, это западный Крым, Сакский район, большие свободные площади, направление будет востребовано, номерного фонда будет создано более 10 тыс.", - сказал Аксенов.

Весной министр курортов и туризма республики Вадим Волченко сообщал, что власти Крыма намерены создать на западе региона новый туристический кластер, который будет называться "Новая Евпатория". Глава администрации Евпатории Роман Тихончук пояснил тогда, что курорт сможет принимать до 40 тыс. туристов в год, при этом на территории кластера расположатся разные средства размещения - от апартаментов до пятизвездочных гостиниц.

Крым два года подряд бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году, как прогнозируется, регион примет около 8 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.