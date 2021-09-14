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Голикова: единовременную выплату родителям школьников получили 20,6 млн граждан

Общая сумма выплат составила 206 млрд рублей, отметила вице-премьер

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Порядка 20,6 млн россиян получили единовременную выплату родителям школьников в размере 10 тыс. рублей. Об этом во вторник заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Для того, чтобы помочь родителям подготовить детей к школе с августа 2021 года семьям, в которых дети в возрасте от шести до 18 лет или дети-инвалиды до 23 лет продолжают учиться в школе, выплачивается по 10 тыс. рублей на каждого ребенка. У нас таких детей в стране 20,7 млн человек, на сегодняшний день выплаты получили 20,6 млн детей, на общую сумму 206 млрд рублей", - сказала она на совещании президента России Владимира Путина с правительством РФ и руководством "Единой России".

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