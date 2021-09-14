Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Казанцева

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью бывшего полномочного представителя главы государства в Южном федеральном округе (ЮФО), Героя России, генерала Виктора Казанцева. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Ушел из жизни незаурядный человек, истинный патриот. Его судьба - пример верности Родине и воинскому долгу. Он был настоящим профессионалом, успешно выполнявшим самые сложные и ответственные задачи, внесшим неоценимый вклад в развитие вооруженных сил", - отметил Шойгу.

"Выражаю искренние слова сочувствия и поддержки всей семье, родным и близким Виктора Германовича", - добавил он.

О смерти экс-полпреда президента стало известно ранее во вторник, он умер в возрасте 75 лет в Краснодаре.

Казанцев родился в Белоруссии, за годы службы занимал руководящие должности в Закавказье, Средней Азии, Чехословакии и Забайкалье. Был командующим Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе с августа 1999 по апрель 2000 года. С 18 мая 2000 года по 9 марта 2004 года занимал пост полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе. Награжден орденами "За военные заслуги", Красной Звезды, Дружбы, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалью "За боевые заслуги".