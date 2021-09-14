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Проход по маршруту в КЧР, где погибли туристки, временно закроют

Глава региона Рашид Темрезов выразил соболезнования близким погибших

ЧЕРКЕССК, 14 сентября. /ТАСС/. Проход по маршруту в Алибекском ущелье Карачаево-Черкесии, где во вторник из-за схода части ледника погибли две туристки, будет временно закрыт из-за таяния ледника, сообщил во вторник глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В ближайшее время проход по данному экомаршруту Алибекского ущелья будет временно приостановлен, поскольку обрушение части ледника вызвано сильным его таянием ввиду природно-климатических факторов", - написал Темрезов.

Он также выразил соболезнования близким погибших туристок. "Еще одну туристку, получившую серьезную травму, в настоящий момент эвакуируют спасатели, с ней уже работают медики", - добавил глава республики.

Информация об обрушении части ледника в Алибекском ущелье поступила в 15:11 мск. Под сход на высоте 2 200 м попала группа из шести туристов из Москвы, Нижнего Новгорода и Красноярского края. Две туристки погибли. На месте работают спасатели.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-Черкесия
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