Столетняя жительница Петербурга проголосовала на выборах на своем избирательном участке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Жительница Санкт-Петербурга Ольга Филиппова, которой исполнилось 100 лет, лично пришла на избирательный участок в Петродворцовом районе, чтобы проголосовать на выборах. Об этом сообщил на брифинге в городском медиацентре "Выборы - 2021" в субботу член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

"На одном из участков Петродворцового района проголосовала Филиппова Ольга Петровна - жительница, которой 100 лет. Она сама пришла на избирательный участок", - сказал он. По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, она "старейший на сегодня избиратель, самостоятельно пришедший в помещение для голосования".

Ольга Филиппова родилась 31 мая 1921 года в Петергофе, в многодетной семье. До начала Великой Отечественной войны работала на гранильной фабрике. В период блокады Ленинграда работала на заводе "Электросила", где изготавливали снаряды для фронта. После снятия блокады вместе с заводом была эвакуирована в Углич, окончила там курсы радисток и была направлена на Украинский фронт. В 1948 году вернулась в Петергоф, работала на Петродворцовом часовом заводе.

"Мы очень внимательно относимся к избирателям старшего поколения, они очень активно принимают участие в голосовании, а также к избирателям особых категорий. В рамках проекта комфортной городской среды мы работаем с исполнительными органами государственной власти и постоянно создаем условия, улучшаем их. Что касается, волонтерского сообщества, оно всегда помогает избирателям, которым необходима данная помощь. Они могут реализовать свое избирательное право как на участках, так и на дому", - отметил Кузьмин.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе городской избирательной комиссии, в Петербурге 3 тыс. волонтеров помогают избирателям с ограниченными возможностями здоровья. Они помогают избирателям с навигацией на месте голосования и с передвижением на участке. Волонтеры будут востребованы в течение всех трех дней голосования. С 17 по 19 сентября в Санкт-Петербурге проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов заксобрания города седьмого созыва, также петербуржцы выберут депутатов муниципальных советов Автово и Ланское.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе комитета по молодежной политике, по предложению комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями к работе по оказанию помощи маломобильным избирателям в реализации их избирательных прав на выборах привлечены автономные некоммерческие организации "Аналитический центр молодежи и студенчества", Студенческий добровольческий центр Университета ИТМО и "Серебряный возраст".