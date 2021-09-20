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Стрельба в Пермском государственном университете

В Перми организовали стихийный мемориал в память о погибших после стрельбы

Жители города принесли к воротам Пермского государственного национального исследовательского университета цветы, мягкие игрушки и свечи
© Максим Рожко/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Жители Перми начали организовывать стихийный мемориал около университета, где в понедельник произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете
Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

Жители города приносят к воротам Пермского государственного национального исследовательского университета цветы, мягкие игрушки и свечи.

Сам университет закрыт, до конца недели руководство вуза отменило занятия, сотрудников перевели на дистанционный режим работы.

В Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова 21 сентября состоится памятная акция "Свеча памяти". Студенты и преподаватели вуза почтут память жертв трагедии.

Теги
РоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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