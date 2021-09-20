Кабмин рассчитывает на поддержку около 60% семей в России в проактивном режиме к 2024 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Доля российских семей, охваченная проактивным форматом предоставления мер социальной поддержки или путем подачи только заявления, должна достигнуть 60% к 2024 году. Об этом говорится в плане мероприятий по реализации концепции демографической политики РФ, опубликованной в понедельник на сайте правительства.

"Созданы условия для получения семьями с детьми мер социальной поддержки на основании только заявления или проактивно: в 2022 году - 50% семей; в 2023 году - 55% семей; в 2024 году - 60% семей", - говорится в документе.

Отмечается, что также должны быть созданы условия для увеличения числа семей, распорядившихся материнским капиталом, с 1,06 млн в 2021 году до 1,15 млн к 2024 году.

Кроме того, к 2024 году не менее чем для 120 тыс. семей должны быть улучшены жилищные условия с привлечением социальных ипотечных продуктов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 2024 году не менее 2,5 млн семей будут охвачены мерами государственной финансовой поддержки.

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года была ранее утверждена президентом России. Она включает в себя план мероприятий по достижению целевых показателей национального проекта "Демография".