Власти Прикамья 21 сентября начнут производить выплаты семьям погибших при стрельбе

ТАСС, 20 сентября. Власти начнут направлять выплаты семьям погибших, а также пострадавшим при стрельбе в вузе в Перми с 21 сентября, сообщил в эфире канала " Россия-24 " глава Пермского края Дмитрий Махонин.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Буквально с завтрашнего дня выплаты будут производиться", - сказал Махонин.

Ранее сообщалось, что по поручению губернатора родным пострадавших будет оказана материальная помощь. Семьям погибших направят по 1 млн рублей, раненым в результате стрельбы - по 500 тыс. рублей. Также по 100 тыс. рублей будет выплачено тем, кто получил травмы.

Согласно информации СК России, 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. По последним данным, в результате шесть человек погибли, пострадали более двух десятков.

Нападавший был ранен при задержании, его личность установлена. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Его расследует центральный аппарат СК.