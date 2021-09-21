Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим при стрельбе в Перми

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах пострадавшим и семьям погибших при стрельбе в Перми. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести, - по 400 тыс. рублей, легкие травмы - по 200 тыс. рублей", - отмечено в пояснительной записке к документу.

Кроме того, распоряжением правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

В понедельник студент первого курса Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу. Погибли шесть человек, еще более 20 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.