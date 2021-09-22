Кремль заявил, что не может оценивать действия преподавателя во время стрельбы в Перми

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Кремль не может оценивать действия преподавателя Пермского государственного национального исследовательского университета Олега Сыромятникова, который продолжил лекцию во время стрельбы в вузе. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не имеем права делиться своей позицией, более того, у нас не должно быть никакой позиции по этому вопросу, потому что мы не специалисты", - сказал представитель Кремля.

Студент утром 20 сентября устроил стрельбу на территории университета. Шесть человек погибли, еще 43 пострадали. В пресс-службе вуза считают, что Сыромятяников, который не выпустил учащихся из аудитории и продолжил лекцию после того, как началась стрельба, не нарушал правил поведения при ЧП. Вместе с тем, в пресс-службе отметили, что в университете будет проведена внутренняя проверка для точной оценки действий преподавателя.