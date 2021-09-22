На Ставрополье прививку от коронавируса сделали более 700 тыс. человек

ПЯТИГОРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Число вакцинированных от коронавируса на Ставрополье превысило 700 тыс. человек, сообщили журналистам в среду в управлении по информполитике правительства региона.

"Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали 700 203 человека, из них около 208 тыс. - люди в возрасте старше 60 лет. Вторым компонентом вакцинировались около 660 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В последнее время медики края отмечают снижение активности жителей региона в вопросе иммунизации от коронавируса. Ежедневно на пункты вакцинации приходят порядка 2,5 тыс. человек за первой прививкой и около 3,5 тыс. - за второй. Вместе с тем для достижения коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились не менее 80% взрослого населения - для края это более 1,7 млн человек.

"Цифры выявляемости COVID-19 в крае остаются тревожными. Ежедневно диагноз подтверждается порядка у 350 человек, а общее число выявленных заражений в крае превысило 83 тысячи. Штаммы вируса мутируют и становятся более опасными для жизни и здоровья. Единственный доступный способ защиты от коронавируса - вакцинация, медики края ежедневно готовы оперативно прививать всех желающих", - отметил министр здравоохранения региона Владимир Колесников, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, резерв вакцины на Ставрополье превышает 240 тыс. доз. На сегодня в крае развернуты 145 стационарных прививочных пунктов и 134 передвижных. Пункты вакцинации открыты в торговых центрах, на рынках, в вузах. Выездные бригады прививают людей в отдаленных территориях, на предприятиях и в организациях.