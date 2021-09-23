В Новосибирской области более 7 тыс. человек проведут перепись населения

НОВОСИБИРСК, 23 сентября. /ТАСС/. Власти Новосибирской области, одного из крупнейших регионов Сибири с населением более 2,7 млн человек, привлекут для проведения Всероссийской переписи населения 2021 года более 7 тыс. человек, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС начальник управления анализа и сводного планирования социально-экономического развития Министерства экономического развития Новосибирской области Светлана Мангалова.

Ранее заместитель руководителя Росстата Павел Смелов сообщал ТАСС, что всего для проведения Всероссийской переписи населения 2021 года привлекут около 360 тыс. специалистов - переписчиков и контролеров.

"Всего данным вопросом в Новосибирской области будут заниматься более 7 тысяч человек, чтобы дойти до каждого жителя", - сказала она.

По ее словам, проведение переписи населения в Новосибирской области потребует более 40 млн рублей. Эти средства будут направлены на обеспечение помещениями, транспортом и услугами связи. Необходимо провести перепись постоянных жителей региона, командированных за рубеж, выехавших за рубеж, туристов, переселенцев и иностранцев. Среди ключевых вопросов переписи - жилищные условия, владение языками, гражданство, национальная принадлежность, миграции, образование, источники существования и другое.

Руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области Михаил Ференец пояснил, что все добровольцы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Кроме того, им рекомендовано пройти вакцинацию против коронавируса.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которым установлены новые сроки проведения переписи - с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Ранее планировалось провести перепись с 1 по 31 октября. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.