Защита россиянина Франчетти планирует подать жалобу в ЕСПЧ на его арест чешскими властями

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Защита гражданина России Александра Франчетти, задержанного в Чехии по запросу Украины, планирует подать жалобу на его арест в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом в четверг сообщил ТАСС заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Было принято решение о смене адвоката. Нужен надежный защитник, который будет представлять интересы Александра [Франчетти], в том числе при подаче жалобы в ЕСПЧ, также готовится апелляция на арест", - сказал собеседник агентства.

Говоря о причинах смены адвоката, Молохов отметил, что информация о том, что предыдущий защитник потребовал с Франчетти за свои услуги €300 тыс. правдива. По словам Молохова, с момента задержания у россиянина ухудшилось состояние здоровья. "У него ревматоидный артрит, который периодически дает осложнения, и сейчас эти осложнения есть", - сказал собеседник.

Ранее в четверг постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов в эфире телеканала "Россия-24" напомнил о задержании Франчетти в Чехии, назвав это провокацией Киева по отношению к жителям полуострова.

Городской суд в Праге 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть республику. Франчетти был переведен в пражскую тюрьму Панкрац. Там он будет ожидать решения чешских властей по вопросу об экстрадиции на Украину. Процесс, как говорят чешские юристы, может занять около года. В настоящий момент проводится расследование дела.

По данным СМИ, задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, которые привели к воссоединению Крыма с Россией.