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Пандемия COVID-19

Число инфицированных коронавирусом в ХМАО превысило 74 тыс. человек

За время пандемии 70 624 пациента в регионе выздоровели

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сентября. /ТАСС/. Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 165 человек, превысив с начала пандемии показатель в 74 тыс. зараженных, сообщил в пятницу оперативный штаб региона.

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"За последние сутки в регионе зарегистрировано 165 новых случаев коронавирусной инфекции в 20 муниципальных образованиях. Общее число подтвержденных случаев за время пандемии составило - 74 126", - говорится в сообщении.

За время пандемии 70 624 пациента в регионе выздоровели, 1 093 умерли.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19
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