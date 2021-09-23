Восстановление авиасообщения с четырьмя странами. Главное о коронавирусе за 23 сентября

Россия
- Всего зафиксировано 7 354 995 случаев заражения, из них новых — 21 438. За сутки умерли 820 человек, за весь период — 201 445.
- Кабмин утвердил восстановление авиасообщения с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.
- Россияне могут посетить ЮАР при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
- Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков.
- Власти Ленинградской области назвали ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной.
Москва
- Всего зафиксировано 1 611 511 случаев заражения, из них новых — 3 345.
Мир
- Всего зафиксировано более 230,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса.
- Президент ЮАР заявил, что богатые страны выкупили более 82% вакцин от коронавируса.
- Темпы вакцинации от COVID-19 упали в США до самого низкого с июля уровня.
- Во Франции 270 медиков подозревают в мошенничестве с QR-кодами.
- Врач в Турции заявил, что детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса.
- В поливитаминах усмотрели пользу для вакцинации.
- Коронавирус обвинили в провоцировании редкой аутоиммунной болезни.