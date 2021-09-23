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Восстановление авиасообщения с четырьмя странами.
Восстановление авиасообщения с четырьмя странами.
Восстановление авиасообщения с четырьмя странами.
Восстановление авиасообщения с четырьмя странами.
Восстановление авиасообщения с четырьмя странами.
Пандемия COVID-19

Восстановление авиасообщения с четырьмя странами. Главное о коронавирусе за 23 сентября

© Сергей Бобылев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 7 354 995 случаев заражения, из них новых — 21 438. За сутки умерли 820 человек, за весь период — 201 445.
  • Кабмин утвердил восстановление авиасообщения с Ираком, Испанией, Кенией и Словакией.
  • Россияне могут посетить ЮАР при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.
  • Центр им. Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от ковида для подростков.
  • Власти Ленинградской области назвали ситуацию с коронавирусом в регионе напряженной.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 230,2 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В мире сделали более 6 млрд прививок от коронавируса.
  • Президент ЮАР заявил, что богатые страны выкупили более 82% вакцин от коронавируса.
  • Темпы вакцинации от COVID-19 упали в США до самого низкого с июля уровня.
  • Во Франции 270 медиков подозревают в мошенничестве с QR-кодами.
  • Врач в Турции заявил, что детям младше года ошибочно вводили вакцины от коронавируса.
  • В поливитаминах усмотрели пользу для вакцинации.
  • Коронавирус обвинили в провоцировании редкой аутоиммунной болезни.
Теги
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