К госнаградам представят спасателей, которые оказали помощь альпинистам на Эльбрусе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ представят к наградам за спасение альпинистов на Эльбрусе.

На эту тему

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, участвовавших в спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам", - сказали в ведомстве.

Всего в спасательной операции участвовали 69 специалистов