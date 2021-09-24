К госнаградам представят спасателей, которые оказали помощь альпинистам на Эльбрусе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ представят к наградам за спасение альпинистов на Эльбрусе.
На эту тему
Гибель альпинистов на Эльбрусе. Главное
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"Спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, участвовавших в спасательных работах на горе Эльбрус, представят к государственным и ведомственным наградам", - сказали в ведомстве.
Всего в спасательной операции участвовали 69 специалистов