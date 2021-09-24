Спортивно-тренировочную базу планируют построить в моногороде Байкальск

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Спортивно-тренировочную базу с ледовой ареной и дворцом единоборств планируется построить в моногороде Байкальск Иркутской области, вопросами развития которого сейчас занимается госкорпорация ВЭБ.РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона по итогам поездки в Байкальск председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова и губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

"Стороны обсудили использование природного и туристического потенциала территории, создание социальной инфраструктуры, в том числе строительство Байкальской спортивно-тренировочной базы. На ее территории расположатся ледовая арена, большая и малая спортивные арены, дворец единоборств и открытые спортивные площадки для игровых видов спорта", - говорится в сообщении.

Шувалов сообщил журналистам, что Байкальск - перспективное место для спортивного кластера. "Я был здесь в 2009 году, и я вижу, насколько горнолыжный курорт ["Гора Соболиная"] развивается. И там, где будут возможности помочь в дальнейшем развитии спортивного кластера, мы будем также эту помощь оказывать, поскольку это важно для самих горожан, для тех, кто живет в области и для тех, кто приезжает из других уголков страны, а также для иностранных туристов", - сказал председатель ВЭБ.РФ.

В Байкальске, где проживают более 12 тыс. человек, в 2013 году остановилось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК), который работал с 1966 года. В накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера Байкал, за годы работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов. Осенью 2020 года правительство РФ поручило Федеральному экологическому оператору - структуре госкорпорации "Росатом" - заняться ликвидацией отходов. Выполнить поставленную задачу предстоит до 2024 года.

Госкорпорация ВЭБ.РФ занялась вопросами развития города. Разработан план комплексного развития Байкальска, рассчитанный до 2040 года. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко накануне заявила, что в Байкальске, где насчитывается около 70 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, планируется провести масштабную реновацию и переселить граждан в многоквартирные дома с деревянными конструкциями. Таким образом, Байкальск станет первым экогородом в России.