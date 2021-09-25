Мошенники используют фейковые сайты с трансляциями "Формулы-1" для кражи данных карт

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Эксперты "Лаборатории Касперского" зафиксировали активность мошенников в интернете в преддверии Гран-при "Формулы-1" в Сочи. Они используют фейковые сайты с якобы бесплатными трансляциями гонок для кражи данных банковских карт, сообщили в субботу в пресс-службе компании.

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

"Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали множество сайтов, предлагающих посмотреть бесплатные трансляции гонок в прямом эфире. Некоторые из этих страниц оказались фишинговыми. Они были созданы с целью кражи учетных данных зрителей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что для просмотра трансляции гонок на найденных фейковых сайтах необходимо зарегистрироваться и заплатить сумму чуть меньше 100 рублей. При совершении перевода эту сумму и данные банковской карты получают мошенники, а трансляцию посмотреть на подобных сайтах невозможно. Кроме того, экспертами "Лаборатории Касперского" обнаружены сходные фишинговые сайты, предлагающие посмотреть также другие гонки "Формулы-1".

"Крупные спортивные мероприятия - популярная приманка, которую злоумышленники используют для кражи денежных средств и учетных данных. Подобные схемы обмана мы видели, например, во время Олимпийских игр. Мы призываем всех зрителей "Формулы-1" быть бдительными и проверять сайты, на которых предлагается смотреть трансляции, прежде чем перечислять деньги и передавать банковские данные", - приводятся в сообщении слова старшего контент-аналитика компании Татьяны Щербаковой.

Эксперты рекомендуют смотреть спортивные трансляции только на официальных ресурсах, не переходить по ссылкам из подозрительных писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях, а также не вводить свои платежные данные на сомнительных ресурсах.

Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября.