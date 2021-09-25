В ФРГ накануне выборов выпустили сувенирные монеты из золота с портретом Меркель

БЕРЛИН, 25 сентября. /ТАСС/. Лимитированная коллекция драгоценных монет из чистого золота с изображением действующего канцлера Германии Ангелы Меркель выпущена в ФРГ в преддверии парламентских выборов. Стоимость уникального сувенира, как сообщается на сайте коллекционного дома MDM, составляет €49,95 (примерно 4 260 рублей).

Монета сделана из золота 999-й пробы. Вес изделия - 0,58 г, размер - 12,5 мм. На сувенире изображена действующая глава правительства Германии и указан 2005 год - год ее вступления в должность канцлера.

Тираж монеты составляет 5 тыс. экземпляров.

Ангела Меркель (девичья фамилия Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье лютеранского пастора и учительницы. В 2000 году она стала председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) (первая женщина в истории ХДС, занявшая этот пост). В 2002-2005 годах возглавляла фракцию ХДС/ХСС. 22 ноября 2005 года Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером ФРГ, в тот же день она была приведена к присяге.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Согласно последним опросам, с минимальным преимуществом лидирует Социал-демократическая партия Германии с ее кандидатом Олафом Шольцем, за ней следует консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) с Армином Лашетом. Ангела Меркель свою кандидатуру выдвигать не стала и намерена по истечении срока полномочий уйти из политики.