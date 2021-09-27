Кабинет-музей фотокорреспондента Владимира Мусаэльяна открылся в штаб-квартире ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие кабинета-музея известного фотокорреспондента ТАСС, мастера политического репортажа Владимира Мусаэльяна состоялось в штаб-квартире агентства в понедельник. Интерактивная экспозиция, приуроченная к годовщине смерти знаменитого фотографа и 95-летию Фотохроники ТАСС, включила его избранные снимки, сделанные за 60 лет работы в агентстве, личные вещи и фотоаппаратуру, передает корреспондент агентства.

"Завтра исполняется ровно год, как из нашей большой и дружной тассовской семьи ушел, без преувеличения скажу, великий советский, российский фотограф, великий фотомастер, удивительный человек большой души, невероятный рассказчик, невероятно талантливый фотограф Владимир Гургенович Мусаэльян, которого в ТАССе любили все: от вахтеров до генеральных директоров", - сказал на открытии кабинета-музея генеральный директор агентства Сергей Михайлов.

Выставка смогла отразить дух сразу нескольких эпох - от хрущевской оттепели до распада Советского Союза и начала новой истории России. Однако при всей насыщенности экспозиции сам музей получился камерным: он рассчитан на пять-семь гостей одновременно, что создает ощущение настоящего кабинета. Достичь этого удалось, в частности, благодаря тому, что выставка интерактивная и многие экспонаты "оживают" при взаимодействии с ними.

В кабинете-музее расположились рабочий стол с "творческим беспорядком" и томиком басен Эзопа, из которого, как говорил сам Мусаэльян, он черпал вдохновение, рядом на вешалке висит идеально выглаженный пиджак как символ готовности отправиться на важное мероприятие в любой момент, отдельно организовано пространство для проявления работ, в углу стоит диван и журнальный столик, за которым фотокорреспондент любил принимать гостей. Стены кабинета украшают многочисленные работы самого Мусаэльяна.

В открытии кабинета-музея также приняли участие комендант дачи Леонида Брежнева Олег Сторонов, представители архитектурного бюро Planet9 - компании, которая выступила партнером ТАСС при реализации проекта, родственники и друзья Мусаэльяна.

"Он создал образ человечной власти"

Для многих коллег по цеху имя Мусаэльяна стало символом высокого мастерства и преданности профессии. Он работал в Звездном городке и на Байконуре, снимая первых космонавтов, после был личным фотографом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, а позднее - Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

Особенно в экспозиции привлекает внимание работа Мусаэльяна "Товарищ Лучо снова с нами!", на которой запечатлены Брежнев и генеральный секретарь Коммунистической партии Чили Луис Корвалан, получивший политическое убежище в СССР. Глаза Брежнева на этом фото наполнены слезами радости.

За эту работу Мусаэльян получил главный приз на международной выставке "Интерпрессфото-77". "Он создал образ человечной власти", - отметил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, глядя на эту работу.

Биография Мусаэльяна

Владимир Гургенович Мусаэльян родился 8 июля 1939 года в Москве. Его отец был военным моряком, мать - экономистом. Он с детства увлекался фотографией. После окончания школы в 1956 году четыре года работал слесарем-сборщиком на авиационном заводе № 30 (впоследствии - Московский машиностроительный завод "Знамя Труда"). Окончил московское профессиональное техническое училище № 5.

В 1959 году направил несколько любительских фоторабот в журнал "Советское фото", размещавший на своих страницах лучшие из полученных от читателей снимков. После публикации в нем одной из своих фотографий Мусаэльян получил приглашение на стажировку в Фотохронику ТАСС. С 1 сентября 1960 года работал корреспондентом Фотохроники ТАСС.

С 1967 по 1971 год он освещал тематику, связанную с покорением космоса: работал в Звездном городке, снимал подготовку первых экипажей, запуски ракет. Героями его работ становились Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие космонавты.

С 1969 по 1982 год Мусаэльян был личным фотографом Брежнева и сопровождал его в поездках по СССР и зарубежным странам, а впоследствии работал с другими генеральными секретарями ЦК КПСС - Юрием Андроповым, Константином Черненко, Михаилом Горбачевым.

Мусаэльян умер 28 сентября 2020 года в Москве на 82-м году жизни. Он похоронен на Головинском кладбище.

Имел почетное звание "Заслуженный работник культуры РСФСР", был награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета (2019), медалью "Защитнику свободной России" (1993). Лауреат премии правительства РФ в области СМИ 2014 года, обладатель четырех премий World Press Photo.