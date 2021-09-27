В Ленобласти дополнительно развернут 200 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Сиверская больница в Ленинградской области с 1 октября развернет 200 коек для пациентов с коронавирусом, сейчас в регионе открыто около 1,5 тыс. мест для пациентов этой категории. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

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"В Сиверской больнице с 1 октября будет развернуто 200 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. По состоянию на 27 сентября развернули 1 484 койки, из них свободна 241", - говорится в сообщении.

Сейчас больных с коронавирусом в Ленинградской области принимают 11 больниц.

Ранее руководитель управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк отмечала, что ситуация по коронавирусу в регионе продолжает оставаться напряженной, увеличивается число внебольничных пневмоний и госпитализаций.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 68 479 человек, выздоровел 52 251, умерли 2 462. За минувшие сутки в регионе выявили 235 случаев заражения.