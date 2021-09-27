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Пандемия COVID-19

Очаг распространения ковида зафиксировали в интернате для престарелых в Тюменской области

В регионе действуют четыре групповых очага инфекции

ТЮМЕНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Два очага распространения коронавируса возникло в социальных учреждениях Тюменской области, один из них - в доме-интернате для престарелых и инвалидов, где заболели 10 человек, число контактных - 77 человек . Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

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"Добавилось два новых групповых очага. В АСУСОН ТО "Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов" заболели 10 человек, контактных 77 человек. В АУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Уватского муниципального района" у 11 человек выявлена коронавирусная инфекция, 21 человек в числе контактных", - говорится в сообщении.

Кроме упомянутых очагов, на контроле регионального Роспотребнадзора находятся еще два очага: в АСУСОН ТО "Кунчурский психоневрологический интернат" (Нижнетавдинский район) и МАУ "Центр"(Тобольск). Таким образом, всего в регионе четыре групповых очага инфекции.

Согласно данным регионального оперативного штаба на 27 сентября, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 230 новых случаев инфекции, всего с начала пандемии - 61 053 случая. Сейчас на ИВЛ в регионе находятся 20 пациентов, 35 178 человек остаются под меднаблюдением.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия COVID-19
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