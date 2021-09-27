Число коек для больных с коронавирусом увеличили в Коми до 2 070

СЫКТЫВКАР, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Коми развернули дополнительные инфекционные койки для пациентов с коронавирусом из-за роста заболеваемости, увеличив общее количество коек до 2 070. Из них занято на сегодня 1 669, или 80%, сообщил в понедельник вечером глава республики Владимир Уйба.

На 24 сентября глава региона сообщал о 2 012 развернутых койках.

"2 070 коек мы развернули, снова начинаем наращивать койки. Занято 1 669 [или 80,62%]. Стараемся держать 25% незанятых коек и вынуждены наращивать дополнительные", - сказал он в видеообращении к жителям, которое размещено на странице региона во "Вконтакте".

Как отметил руководитель республики, в Коми наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ, а также наложение разных инфекций - коронавируса, ОРВИ и гриппа, что серьезно ухудшает течение болезни у заразившихся. На 27 сентября полностью закрыли на карантин по ОРВИ пять детских садов и шесть школ в регионе.

"У нас каждый день дополнительно более 220 новых случаев коронавируса. Мы вышли на позорное четвертое место в стране, обогнали Москву [по показателю числа заболевших ковидом на 100 тыс. населения региона]. Это говорит о том, что у нас огромная популяция непривитых, которые заболевают. Почти 99,9% умерших от ковида - это непривитые люди. Полностью завершили вакцинацию 249 754 человека. Вакцины у нас более чем достаточно, свыше 150 тыс. доз", - сказал глава Коми.

На 27 сентября в Коми выявлено 69 444 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 227 человек. Выздоровел 63 251 человек, умер 1 741. Привились около 42% взрослого населения региона.