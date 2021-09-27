Слуцкий считает, что США могут пойти по пути "вакцинной дискриминации"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. США, в случае введения запрета на въезд в страну иностранцев, вакцинированных "Спутником V", пойдут по пути дискриминации, такое решение не имеет реальных оснований. Такое мнение в понедельник в своем Telegram-канале выразил председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

"Таким образом, США откровенно пойдут по пути "вакцинной дискриминации". Оснований для подобных решений - ровно ноль. Эффективность и безопасность вакцины "Спутник V" доказана не только специалистами, но и ее практическим применением", - написал Слуцкий, комментируя публикацию в газете The Washington Post о том, что в США такой запрет может быть введен с ноября, в случае введения этих мер желающие попасть в Соединенные Штаты иностранные граждане должны будут быть привиты препаратами, одобренными либо американскими властями, либо Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Слуцкого, налицо "явные попытки "задвинуть" "Спутник V", не дать российской вакцине получить одобрение на уровне ВОЗ". "Продолжаются спекуляции и на политической почве. Последний пример - ограничение перемещения по Страсбургу для членов делегации России на открывшейся сегодня осенней сессии ПАСЕ", - продолжил глава комитета.

Он напомнил, что из-за решения властей Франции российским "депутатам и сенаторам разрешались перемещения строго по маршруту аэропорт - отель - Дворец Европы", так как они не привиты вакцинами, одобренным европейским регулятором. "Это противоречит соглашениям по линии Совета Европы и принципу равноправия всех стран - участниц организации", - отметил Слуцкий.

"Вакцинный занавес" не должен опускаться, как на пространстве самой широкоохватной европейской организации, так и вообще в мире", - резюмировал депутат.