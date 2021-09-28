Эксперт: федпрограмма мониторинга мерзлоты позволит адаптироваться к изменениям климата

ЯКУТСК, 28 сентября. /ТАСС/. Новая федеральная программа по созданию сети мониторинговых станций позволит быстрее адаптироваться к изменению климата и катастрофическому таянию вечной мерзлоты. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на полях Северного форума по устойчивому развитию исполнительный директор секретариата Северного Форума Владимир Васильев.

"Мониторинговая сеть должна охватывать разные географические пояса, ландшафты, включая горную экосистему. Она должна учитывать изучение водного режима, состояние мерзлоты, температурный режим, горизонты и темпы протаивания вечной мерзлоты, выбросы углекислого газа, метана, их концентрацию, объем", - сказал Васильев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости создания системы мониторинга состояния вечной мерзлоты. "И это абсолютно правильное решение. В первую очередь, должна быть развернута сеть наблюдения во многих точках России, потому что 65% территории страны находится на вечной мерзлоте", - отметил Васильев.

Он считает, что необходимо начать моделирование и прогнозирование того, что будет происходить через 50-100 лет, составить четкую карту районирования комфортной среды обитания человека в Арктике.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума". Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.