Во втором городе Татарстана отменили массовые мероприятия из-за ухудшения эпидситуации

КАЗАНЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти города Альметьевск в Татарстане вслед за Набережными Челнами отменили массовые мероприятия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Решено воздержаться от мероприятий в помещениях для ветеранов и пенсионеров в рамках декады пожилых людей. Об этом сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов в ходе своего регулярного прямого эфира в Instagram .

"1 октября в нашей стране традиционно отмечается День пожилых людей. <...> Мы воздерживаемся от проведения мероприятий внутри помещений, где будем собирать большое количество людей", - сообщил Нагуманов.

Он отметил, что жители в возрасте 65 лет и старше особенно подвержены риску заражения, поэтому в этом году их будут поздравлять удаленно.

Ранее, 28 сентября, оперативный штаб Набережных Челнов принял решение отменить предстоящие массовые мероприятия в городе в связи с осложнением эпидемиологической обстановки.

На 28 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 942 случая COVID-19. За весь период выздоровели 23 163 человека, в том числе 49 за минувшие сутки. Всего провакцинировано 1 080 174 человека (прирост 2 220), из них 947 523 получили вторую прививку.