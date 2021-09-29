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Билеты по "Пушкинской карте" чаще покупали в Москве, Петербурге и Новосибирской области

Новосибирский академический театр оперы и балета стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидирующие позиции по количеству приобретенных по "Пушкинской карте" билетов занимают Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"У нас появилась первая десятка регионов, в которых чаще всего покупаются билеты по программе. Понятно, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции еще и по количеству учреждений культуры, но посмотрите, как интересно дальше - Новосибирская область, Сибирь на третьем месте, далее Республика Татарстан, Свердловская область", - рассказала Любимова. Она напомнила, что "Пушкинская карта" действует на всей территории России, россияне могут воспользоваться ей как в регионе проживания, так и в путешествиях по стране.

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры. Второе место занимает театр МДМ в Москве, третье - Центральный выставочный зал "Манеж" в Санкт-Петербурге.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, а в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.

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