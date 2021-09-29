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Пандемия COVID-19

Путин призвал Эрдогана при следующей ревакцинации воспользоваться "Спутником V"

Президент Турции отметил, что уже сделал третью прививку

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посоветовал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану при следующей ревакцинации от коронавируса воспользоваться российским "Спутником". Прощаясь с Эрдоганом на террасе своей резиденции после переговоров в Сочи, Путин рассказал, что фактически провел эксперимент над этой вакциной, которой он привился весной.

Так, по его словам, несмотря на то, что он провел целый день с одним из адъютантов, который позже получил положительный тест на ковид, сам глава государства не заболел. "Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел. Так что в следующий раз, когда будете ревакцинироваться, - "Спутником", - посоветовал Путин Эрдогану.

"Я уже это сделал, третью дозу", - ответил президент Турции. "Тогда в следующий раз", - с улыбкой парировал Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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