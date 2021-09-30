Строительство туристского кластера в Хакасии начнется в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Туристический кластер "Горный" в Хакасии начнут строить в следующем году, сообщил министр экономического развития республики Виктор Богушевич на пресс-конференции в четверг в пресс-центре ТАСС. Всего в проект будет инвестировано более 500 млн рублей. Объект будет создан до 2025 года.

Проект кластера вошел в число победителей Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, организованного Агентством стратегического развития при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма. Заявку на создание кластера подавал заповедник "Хакасский".

"Мы [в этом году] уже не успеем приступить к строительству, потому что снег начал выпадать. Соответственно все сдвигается на весну. Но до весны мы должны сделать все документы - проектно-сметную документацию, выделение земли и уже начинать работу", - сообщил министр.

Ранее директор заповедника Виктор Непомнящий сообщал ТАСС, что в рамках кластера планируется строительство центра травничества и глемпингов - кемпингов повышенной комфортности, а также создание главного эколого-экскурсионного маршрута - Большой Саянской тропы. Кроме того, в рамках кластера в апреле 2021 года был создан природный парк "Маранкульский" площадью 22,6 тыс. га. Он направлен на восстановление и сохранение комплекса озер Маранкуль и Анзеркуль и прилегающих к ним территорий, а также на охрану редких видов животного и растительного мира. Центр травничества будет ориентирован на йога-туры и "восстановление здоровья, энергии в местах силы в горах Западного Саяна".

О заповеднике

Базовой территорией кластера станет особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Позарым" (находится в ведении заповедника) и сопредельные территории. Заповедник "Хакасский" создан в 1999 году на базе государственных природных заповедников "Чазы" и "Малый Абакан". Его общая площадь составляет 267,9 тыс. га.