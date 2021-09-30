Более 170 человек получили денежные призы в розыгрыше за вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 170 вакцинированных против нового коронавируса, которые приняли участие в федеральном розыгрыше, получили денежные призы в размере 100 тыс. рублей. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"172 победителя первого федерального розыгрыша призов среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, уже получили по 100 тыс. рублей. Процесс выплат продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следующий розыгрыш состоится 14 октября. В нем примут участие все, кто привился до этой даты.

Ранее сообщалось, что в России запущена программа поощрения граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В розыгрыше призов могут принять участие граждане старше 18 лет. Мероприятие проводится с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи.

Всего будет определено 1 000 победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей. Подробная информация по условиям розыгрыша доступна на специализированном сайте бонусзаздоровье.рф.