В Великобритании снимут сериал об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко

ЛОНДОН, 30 сентября. /ТАСС/. Британский телеканал ITV выпустит художественный мини-сериал Litvinenko ("Литвиненко") об отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне. В четверг пресс-служба телеканала сообщила, что роль Литвиненко будет исполнять шотландец Дэвид Теннант, известный по ролям в сериалах Doctor Who ("Доктор Кто") и Good Omens ("Благие знамения").

Роль супруги Литвиненко Марины исполнит российско-американская актриса Маргарита Левиева. По словам сценариста Джорджа Кэя, основной в сериале должна стать сюжетная линия вдовы Литвиненко и сотрудников Скотленд-Ярда, которые изучают обстоятельства отравления. Сообщается, что в работе над проектом принимают участие юристы и полицейские, занимавшиеся резонансным делом.

О сроках выхода сериала пока не сообщается. Телеканал указывает лишь, что Litvinenko будет состоять из четырех серий и его покажут не только в Соединенном Королевстве, но и в Нидерландах, Польше, странах Скандинавии и Балтии, где его премьера состоится на стриминговом сервисе Viaplay.

В июле этого года в Великобритании прошла премьера оперы The Life & Death of Alexander Litvinenko ("Жизнь и смерть Александра Литвиненко"), которую поставила труппа "Грейндж парк опера". Осенью 2019 года лондонский театр "Олд Вик" представил спектакль Very Expensive Poison ("Очень дорогой яд") по одноименной книге журналиста газеты "Гардиан" Люка Хардинга. Произведение, адаптированное для театра британским драматургом Люси Преббл, также посвящено истории отравления Литвиненко.

Получивший убежище в Великобритании Александр Литвиненко скончался в британской столице 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но все обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам так называемого публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о якобы имевшей место причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию "дела Литвиненко" имеют политическую подоплеку.