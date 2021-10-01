Частные клиники теперь могут проводить бесплатную вакцинацию граждан

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Закон, позволяющий частным медицинским организациям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан, вступил в силу в России. Соответствующее документ "О внесении изменений в федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" подписан президентом России Владимиром Путиным и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ разрешает всем медицинским учреждениям вне зависимости от их организационно-правовой формы бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в соответствующий национальный календарь и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

Обеспечивать такие организации вакцинами для проведения профилактических прививок будут федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Порядок этого обеспечения для вакцин, включенных в национальный календарь прививок, установит правительство, а для вакцин, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, - высший исполнительный орган власти субъекта РФ.