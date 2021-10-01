С мыса Бурхан на Байкале убрали установленные летом емкости для раздельного сбора мусора

ИРКУТСК, 1 октября. /ТАСС/. Контейнеры для раздельного приема мусора от туристов, установленные в июле на мысе Бурхан озера Байкал, убрали с турмаршрута: к ним стали привозить большие объемы отходов, из-за чего образовывались стихийные кучи. Об этом в пятницу рассказала ТАСС директор благотворительного фонда "Подари планете жизнь", который устанавливал контейнеры, Наталья Еремеева.

"Мы люди, склонные к улучшению". Кто наводит порядок на байкальском острове

Мыс Бурхан является визитной карточкой озера Байкал и популярной достопримечательностью с большим турпотоком. В июле благотворительный фонд установил там три контейнера для раздельного сбора, чтобы у туристов была возможность оставить мусор. Это была не первая попытка внедрить раздельный сбор на этой территории.

"Мы попытались поставить контейнеры для раздельного сбора и осуществлять выемку с четверга по воскресенье - в дни наибольшего турпотока. К сожалению, это не сработало, люди заваливали все мусором мгновенно. Когда мы открывали контейнеры, то видели там фракции, то есть, кто-то правильно сбрасывал отходы, но были и те, кто просто заваливал контейнеры разным мусором, кидал его рядом. Наши волонтеры неоднократно наводили порядок, в итоге мы поняли, что на данном этапе развития общества в таком проекте нужен дежурный, который бы стоял у контейнеров и контролировал людей. В итоге мы были вынуждены убрать емкости", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, часто возле контейнеров появлялись пакеты с бытовым мусором, с большим количеством одноразовой посуды.

"У нас, конечно, подозрение, что это не туристы его оставляли. Я не видела посетителей мыса Бурхан с таким количество одноразовой посуды с собой, тем более, что там стоянок нет и палатки запрещены", - сказала Еремеева.

В результате формат проекта по раздельному сбору мусора изменили, и контейнеры с мыса Бурхан перенесли в поселок Хужир, который находится в шаговой доступности от достопримечательности. Емкости установили у кафе и турбаз, владельцы которых взяли на себя ответственность за вывоз вторсырья.

"Установка контейнеров на мысе Бурхан показала, что еще велик процент людей, которым не привита культура обращения с отходами. Надо работать с населением, заниматься просвещением", - отметила собеседница агентства, добавив, что в Хужире организован регулярный вывоз мусора, но, вероятно, у населения еще не сформировалась привычка отвозить свои отходы на площадку временного хранения.

При этом, как показало социологическое исследование, проведенное летом благотворительным фондом среди посетителей мыса Бурхан, саму идею сортировки отходов и правильного поведения на особо охраняемой природной территории многие поддерживают. Из 13,5 тыс. опрошенных 99,5% одобрили экологические инициативы, реализованные летом на Бурхане. В частности, это маркировка троп, сделанная для того, чтобы туристы ходили не хаотично, а по заданному направлению, и установка контейнеров для раздельного сбора мусора.

В июле благотворительный фонд завершил первый этап благоустройства на мысе Бурхан, который подвергается высокой антропогенной нагрузке. Там разметили тропы, установили информационные стенды, сделали смотровую площадку.

Мыс Бурхан находится на острове Ольхон - самом большом и единственном населенном острове Байкала. Имеет статус государственного природно-исторического памятника. Считается священным местом в связи с шаманскими обрядами, которые там проводились. На скалах сохранились древние надписи на тибетском и монгольском языках, а также изображения шаманских бубнов. Мыс Бурхан является популярным местом у туристов, но из-за высокой антропогенной нагрузки там происходит эрозия почв и образуются овраги, представляющие опасность для передвижения пешеходов.

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия.