По трассе между Новороссийском и Геленджиком возобновили движение грузовиков

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Ограниченное из-за сильного ветра движение грузовиков на участке федеральной трассы М-4 "Дон" между Новороссийском и Геленджиком восстановлено, сообщили журналистам в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в пятницу ведомство сообщало, что на участке автомобильной дороги М4 "Дон" между Геленджиком и Новороссийском введено временное ограничение движения грузового транспорта, причиной являлся сильный ветер, ограничения распространялись и на малый грузовой транспорт, имеющий большую парусность.

"На трассе М-4 "Дон" с 1 516-го по 1 537-й км (Геленджик - Новороссийск) ограничение движения снято", - говорится в сообщении ведомства.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в регионе объявлено экстренное предупреждение, в пятницу и в субботу местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром, порывы которого могут достигать 20-23 м/с.