Нижегородские власти планируют сделать форум креативных территорий ежегодным

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 октября. /ТАСС/. Глобальный форум креативных территорий, который впервые проходит в Нижегородской области с 30 сентября по 3 октября, планируется сделать ежегодным. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Это первый форум такой. Мы, конечно же, будем делать его ежегодным. Я надеюсь и уверен, что мы получим в этой части поддержку и Министерства промышленности и торговли", - сказал Никитин.

Он добавил, что место проведения обусловлено в том числе лидерством региона в сфере народных художественных промыслов (НХП).

"Я думаю, что это будет самым правильным местом для обсуждений, предиктивной и прогнозной аналитики, куда движется индустрия", - добавил губернатор.

По его словам, регион также становится лидером в других отраслях креативной индустрии - в современном аудиовизуальном искусстве, дизайне.

"Все, наверное, обратили внимание, что в год юбилея очень много аудиовизуальных инсталляций было, которые прозвучали на всю страну в рамках целого ряда открывающих событий, связанных с благоустройством и изменением города", - заключил Никитин.

Форум в Нижегородской области проходит впервые. В пленарном заседании в пятницу приняли участие глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, главы Нижегородской области и Мордовии Глеб Никитин и Артем Здунов.

На площадке форума обсуждают развитие государственно-частного партнерства в сфере НХП и на территориях сохранения и развития традиций и укладов бытования. Презентуют наиболее успешные международные и российские практики развития креативных городов и креативных туристических кластеров в местах традиционного бытования народных художественных промыслов.