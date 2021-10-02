Власти Петербурга намерены направить основные усилия по вакцинации от COVID-19 на пожилых

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Доля людей старше 60 лет, прошедших вакцинацию от коронавируса в Петербурге, составляет менее 40%, власти планируют направить особые усилия на привлечение к вакцинации этой группы населения. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Нам удается сохранять неплохие темпы вакцинации по сравнению с общероссийскими. Но темпы вакцинации недостаточные. Основные усилия планируем направить на вакцинацию людей [в возрасте] 60 плюс, сейчас доля привитых в этой группе населения не дотягивает до 40%. При этом именно пожилые люди тяжело переносят коронавирус и чаще попадают в реанимации, доля умерших среди них наиболее высокая", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в комитете, сейчас Санкт-Петербурге по темпам вакцинации находится на третьем месте среди регионов России, уступая Брянской и Пензенской областям. Удельный темп вакцинации в Петербурге - 217 человек в день на 100 тыс. населения. Прививку первым компонентом сделали 1,5 млн человек, завершили цикл - 1,6 млн человек. Запас вакцины в городе - более 900 тыс. доз.

По последним данным, в Петербурге выявили 625 492 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов страны после Москвы. Выздоровели 585 207 человек, умерли 21 968. За последние сутки в городе выявили 2 494 случая заражения.