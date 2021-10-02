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Пандемия COVID-19

Садовничий сообщил, что занятия в МГУ проходят в смешанном формате

Ректор вуза напомнил, что университет может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 октября. /ТАСС/. Занятия в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова из-за ковида проходят в смешанном формате, заявил ТАСС в субботу ректор вуза Виктор Садовничий.

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Ректор напомнил, что вуз может перейти на удаленку в том случае, если главный санитарный врач даст соответствующее предписание. "Пока такого предписания нет, идет смешанный формат, то есть большие лекции читаются в дистанционном режиме, а группы все [занимаются] очно. Будем смотреть за развитием ситуации. Пока растет число [заражений]", - сказал Садовничий.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки РФ ТАСС сообщили, что вузы сами принимают решение о переходе на удаленку с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора.

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