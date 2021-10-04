Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области выросла до 90%

ПСКОВ, 4 октября. /ТАСС/. Загруженность коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом в Псковской области, где власти не исключают введение локдауна, увеличилась до 90%, сообщил в понедельник на своей странице в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Всегда ли пропадает обоняние при ковиде? Главное о коронавирусе за 3 октября

"К сожалению, при такой динамике скоро перешагнем через 200 случаев в сутки. Загрузка коечного фонда составляет почти 90%. <...> Коечный фонд увеличен до 700 мест", - написал губернатор. В конце июля власти региона сообщали о том, что коечный фонд загружен менее чем на 70%.

По оценке властей, жители региона за месяц стали в шесть раз чаще заражаться коронавирусом. С 4 октября власти региона перевели школы Пскова, Псковского района, Великих Лук, Великолукского района и еще 11 населенных пунктов на дистанционное обучение. Кроме того, власти запретили проведение массовых, спортивных и религиозных мероприятий, а также ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет.

По данным регионального оперштаба, общее число зафиксированных заражений в Псковской области составляет 50 979, 43 590 человек выздоровели, 792 человека умерли. В регионе разрешена работа театров и концертных залов при условии заполняемости на 70% от общего числа мест. Ограничения продлили до конца октября.