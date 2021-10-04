В Бурятии от COVID-19 привито около 50% взрослого населения

УЛАН-УДЭ, 4 октября. /ТАСС/. Почти половина взрослого населения Бурятии привита от COVID-19. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

Ранее сообщалось, что к 1 октября 2021 года планировалось привить 60% взрослого населения Бурятии.

"Да, ранее была задача 60%, ее достичь не удалось: к сожалению, очень велико антипрививочное лобби. С большим трудом приходится убеждать людей о необходимости вакцинации. Мы приближаемся к 50%. Но работа не прекращается, сейчас у нас задача - охватить вакцинацией от коронавирусной инфекции еще больше граждан - до 80%", - сказала Кузьмина.

В настоящее время, по ее словам, уровень заболеваемости в республике растет. "Если заболеваемость будет расти, если темпы будут значительные, в зависимости от того, какая создастся ситуация, в регионе возможно введение ограничительных мер", - отметила Кузьмина.

Как уточнила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в регионе открыто несколько десятков пунктов вакцинации во всех районах: 32 - в медучреждениях, четыре - в крупных торговых центрах Улан-Удэ, также по всей республике работают 54 мобильные бригады. "Темпы вакцинации несколько снизились. Если раньше около 3,6 тыс. человек вакцинировались ежесуточно, то за последние сутки, например, только 2,6 тыс. человек", - сказала она. Наибольшее число заражений COVID-19 регистрируется в Кабанском, Баунтовском, Эвенкийском районах, в городе Северобайкальске и в Улан-Удэ.

По состоянию на утро 4 октября в Бурятии зарегистрировано 59 360 случаев COVID-19, из них 97 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 588 пациентов, занятость коечного фонда составляет 82,6%, амбулаторное лечение и наблюдение проходит 1 281 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 859 человек, из них четверо - за последние сутки. В регионе продолжается вакцинация: первым компонентом привиты 354 505 человек, завершили вакцинацию 293 692 человека.