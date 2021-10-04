Челябинские власти вводят систему QR-кодов для массовых мероприятий

ЧЕЛЯБИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Челябинской области из-за ситуации с коронавирусом временно приостановили на территории региона массовые мероприятия в закрытых помещениях с численностью участников свыше 100, за исключением тех, где каждый участник сможет показать QR-код, свидетельствующий о наличии иммунитета к коронавирусу. Об этом говорится в материалах, распространенных пресс-службой правительства региона в понедельник.

"В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции региональным оперативным штабом по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о введении ограничений на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. Ограничения не распространяются на проведение массовых мероприятий при наличии у каждого из участников действующего QR-кода", - сказано в материалах.

Уточняется, что QR-код должен подтверждать вакцинацию либо перенесенный COVID-19 в течение последних шести месяцев.

В пятницу первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила журналистам, что регион находится на пике заболеваемости коронавирусом, на ковидных базах осталось менее 2% свободных мест.

По данным областного Минздрава на 4 октября, всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 99 093 случая заражения коронавирусом (плюс 392 новых подтверждения ко вчерашнему дню). Всего 84 000 пациентов выздоровели, 10 287 человек продолжают лечение. В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требование социального дистанцирования, усиление санитарных правил, дезинфекции.