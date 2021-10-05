Власти Оренбургской области продлили антиковидные ограничения на две недели

ОРЕНБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области продлили действующие антиковидные ограничения до 19 октября включительно. Также в регионе разрабатывается система QR-кодов для посещения культурно-досуговых и спортивных учреждений и заведений общепита, следует из опубликованного указа губернатора.

"По 19 октября продлен запрет на работу кальянных, вновь ввели ограничение на работу ночных клубов. До этой же даты услуги в организациях развлечения, отдыха и досуга (за исключением государственных и муниципальных учреждений культуры) могут оказываться не ранее чем с 06:00 и не позднее чем до 00:00 часов по местному времени", - говорится в документе.

Также на две недели - по 19 октября - запретили работу фудкортов, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропортов и заправок. Также в ближайшие две недели октября нельзя посещать детские развлекательные центры и игровые комнаты, расположенные в помещениях.

Работодателям рекомендовали отменить командировки всех сотрудников за пределы Оренбургской области. "Школам, вузам и другим образовательным организациям необходимо отказаться от поездок сотрудников и учащихся за пределы региона, а также от визитов коллег из других регионов", - говорится в сообщении. Также прибывшие в регион обязаны либо в течение двух дней сделать ПЦР-тест, либо семь дней провести на карантине.

Министерству цифрового развития и связи Оренбургской области поручено проработать вопрос о внедрении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или наличие отрицательного теста на коронавирус. Планируется, что только жителей с данными QR-кодами будут допускать в культурно-досуговые или физкультурно-оздоровительные учреждения, заведения общепита и другие места массового пребывания людей.

В Оренбургской области, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выявили 79,1 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 357 - за минувшие сутки. Выздоровели за все время пандемии 67,5 тыс. человек, умерли 2 тыс. пациентов.