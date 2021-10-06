РАНХиГС опровергла информацию о трудоустройстве сотрудников фонда, связанного с Раковой

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ опровергла информацию о фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников "Фонда новых форм развития образования", который связан с делом бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой.

"Фиктивность трудоустройства в РАНХиГС невозможна: все научно-педагогические работники выполняют свою работу по жесткому регламенту в соответствии с техническим заданием и календарным планом, составляют подробные итоговые отчеты о выполненной работе, которые регистрируются в соответствии с действующим законодательством", - заявили ТАСС в центре общественных связей РАНХиГС.

Ранее в СМИ появилась информация, что гражданский муж обвиняемой в мошенничестве Раковой Артур Стеценко фиктивно трудоустроил 12 сотрудников фонда в РАНХиГС.

Стеценко был задержан в Москве 4 октября, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Собеседник агентства отметил, что он работал в "Фонде новых форм развития образования".

В МВД России 6 октября сообщили, что следователи ведомства проводят следственные действия с Раковой в Главном следственном управлении столичной полиции. Как отметил источник ТАСС, в подразделение МВД она пришла сама. Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.