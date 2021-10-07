Лукашенко поздравил Путина с 69-летием

МИНСК, 7 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, отметив его "беззаветное служение отечеству" и выразив убеждение, что внимание лидера РФ к интеграционным процессам будет способствовать укреплению братской дружбы между двумя народами. Об этом сообщается в четверг на сайте белорусского президента.

Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"Это же Путин, он не спит".

"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента

"С вашей созидательной государственной деятельностью и беззаветным служением Отечеству неразрывно связаны защита национальных интересов, укрепление и повышение потенциала, роли и влияния России на международной арене, создание условий для поступательного роста экономики и благосостояния российских граждан", - приводится в сообщении цитата из поздравления.

Лукашенко также "выразил убеждение, что пристальное внимание, которое Владимир Путин уделяет белорусско-российским интеграционным процессам, будет и впредь способствовать развитию двустороннего многопланового сотрудничества и взаимодействия в рамках Союзного государства, укреплению проверенной временем братской дружбы между двумя народами", говорится в сообщении.

В четверг, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.