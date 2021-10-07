Финал чемпионата "Навыки мудрых" в 2022 году планируют провести в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 октября. /ТАСС/. Финал национального чемпионата "Навыки мудрых" - соревнований рабочих профессий для участников старше 50 лет - в 2022 году планируют провести в Новосибирске. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор АНО "Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)" Роберт Уразов.

"Мы планируем проведение в том числе и в следующем году чемпионата здесь. С точки зрения текущей ситуации, это вообще идеально, потому что Новосибирск географически находится в центре и удобно работать как с Дальним Востоком, так и с центральной Россией", - сказал он.

6 октября в Новосибирске состоялось торжественное открытие финала IV Национального чемпионата "Навыки мудрых", который проходит в дистанционно-очном формате. В Новосибирске организован центр управления соревнованиями. Как сообщалось ранее, профессиональные навыки продемонстрируют более 300 специалистов со всей страны. Конкурсанты выполнят задания под наблюдением экспертов и камер, установленных таким образом, чтобы обеспечить полное соблюдение регламентов чемпионатов и максимальную точность оценки.

Конкурсные испытания на национальном первенстве состоятся по семи областям профессиональной деятельности, в рамках которых участники будут соревноваться по 28 компетенциям. Среди них - "Электромонтаж", "Ресторанный сервис", "Столярное дело", "Малярные и декоративные работы", "Кондитерское дело", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "ИТ-решения для бизнеса" и другие. Впервые чемпионат "Навыки мудрых" прошел в 2018 году в Москве, впоследствии был включен в национальный проект "Демография". Мероприятие призвано показать конкурентоспособность и профессиональное долголетие людей возраста 50+.

О чемпионате

Чемпионат "Навыки мудрых" является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам WorldSkills для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста, которая входит в состав национального проекта "Демография". В рамках реализации программы Академия WorldSkills Russia ежегодно обучает 25 тыс. человек. Россияне в возрасте 50 лет и старше бесплатно повышают свою квалификацию или осваивают совершенно новую профессию, выбрав одну из 125 компетенций.

Организаторами мероприятия выступают союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", Федеральная служба по труду и занятости, правительство Новосибирской области.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.