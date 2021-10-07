{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Премьер-министр Израиля поздравил президента России с днем рождения

Нафтали Беннет в телефонном разговоре с Владимиром Путиным обсудил региональную политику и безопасность

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил в четверг президента России Владимира Путина с днем рождения. 

На эту тему
"Это же Путин, он не спит". Что мы знаем о привычках и жизненных принципах президента
"Это же Путин, он не спит".

В ходе телефонной беседы лидеры обсудили вопросы региональной политики и безопасности. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Премьер-министр Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства поздравил президента Путина с днем рождения. Лидеры обсудили ряд тем, в том числе вопросы региональной политики и безопасности", - говорится в заявлении.

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильБеннет, Нафтали
Горбачев поздравил Путина с днем рождения
Первый президент СССР пожелал главе государства здоровья, сил и энергии в служении России
Читать полностью