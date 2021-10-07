Премьер-министр Израиля поздравил президента России с днем рождения

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поздравил в четверг президента России Владимира Путина с днем рождения.
В ходе телефонной беседы лидеры обсудили вопросы региональной политики и безопасности. Об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.
"Премьер-министр Нафтали Беннет провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Глава правительства поздравил президента Путина с днем рождения. Лидеры обсудили ряд тем, в том числе вопросы региональной политики и безопасности", - говорится в заявлении.
В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.