Путина с днем рождения поздравили президент Кубы, глава МОК и Берлускони

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получил поздравления с днем рождения от президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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По данным пресс-службы, в ходе телефонного разговора "кубинский лидер тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения". "Подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и Кубы", - указано в сообщении.

"Президента России по телефону также поздравили президент Международного олимпийского комитета Томас Бах и бывший председатель Совета министров Итальянской Республики, глава партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони", - добавили в Кремле.

В четверг президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 69 лет.