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Мишустин 8 октября посетит Курск

Премьер-министр РФ, в частности, проведет беседу с губернатором Романом Старовойтом

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу отправится с рабочей поездкой в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"8 октября в Курске М. В. Мишустин посетит ряд объектов социальной и производственной сфер", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правительства проведет беседу с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Мишустина в рабочей поездке будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичМишустин, Михаил ВладимировичСтаровойт, Роман ВладимировичМурашко, Михаил АльбертовичРоссияФайзуллин, Ирек Энварович
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