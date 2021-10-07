Мишустин 8 октября посетит Курск

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу отправится с рабочей поездкой в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"8 октября в Курске М. В. Мишустин посетит ряд объектов социальной и производственной сфер", - говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правительства проведет беседу с губернатором Курской области Романом Старовойтом.

Мишустина в рабочей поездке будут сопровождать глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин.