В прокуратуре сообщили, что депутат Рады умер от острой коронарной недостаточности

КИЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Причиной смерти 33-летнего депутата Верховной рады Антона Полякова стала острая коронарная недостаточность. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Согласно результатам вскрытия, народный депутат Антон Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца", - отмечается в сообщении.

Ранее уволенный с должности спикера Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил о смерти члена депутатской группы "За будущее" Антона Полякова на 34-м году жизни. Киевская полиция подтвердила факт произошедшего, сообщив, что тело Полякова было обнаружено в Днепропетровском районе столицы. Предварительно правоохранители установили, что депутату стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "естественная смерть".

Поляков стал депутатом Рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута президентской партией "Слуга народа" от Черниговской области, однако позже он был исключен из нее и стал членом депутатской группы "За будущее".