Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Курск

КУРСК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу прибыл с рабочей поездкой в Курскую область.

В программе главы кабмина запланировано посещение Курской областной клинической больницы и строительной площадки ее нового инфекционного корпуса, а также посещение АО "Авиаавтоматика". Кроме того, Мишустин проведет встречу с губернатором региона Романом Старовойтом.

Премьера сопровождают в поездке глава Минпромторга Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Об инфекционном корпусе больницы

Строительство инфекционного корпуса Курской областной больницы, рассчитанного более чем на 230 коек, началось в январе нынешнего года. Основное медицинское оборудование будет доставлено в корпус уже в октябре. Техническая готовность корпуса - 45%. Открытие ковидного отделения запланировано на 15 ноября.

Об АО "Авиаавтоматика"

АО "Авиаавтоматика" им. В. В. Тарасова" (до июня 2014 года - Курское ОАО "Прибор") выпускает авиационную технику военного и гражданского назначения. Кроме того, производит продукцию народного потребления: электрошашлычницы, сушилки для овощей и фруктов, инкубаторы, вафельницы, соковыжималки. Продукция "Авиаавтоматики" поставляется таким предприятиям, как "МиГ", "Сухой", "Туполев", "Камов", а также компаниям в Белоруссии, Узбекистане, Казахстане, Индии, Китае и других странах.